Breeders Saison 2 : Martin Freeman et Daisy Haggard font face à de nouvelles complications parentales, dès ce soir sur FX

La dure vie de parents reprend pour Martin Freeman et Daisy Haggard dans la saison 2 de Breeders, dont la diffusion commence ce lundi 22 mars sur FX et dès le lendemain disponible sur FX on Hulu.

Pour rappel, Breeders est une création de Simon Blackwell (Veep), Chris Addison (The Thick of It) et Martin Freeman (Sherlock, Fargo) qui s’intéresse à Paul et Ally, un couple qui jongle entre leur travail, leurs parents, leur emprunt et l’éducation de leurs jeunes enfants. Ally et Paul doivent gérer le fait qu’ils seraient prêts à tuer pour leurs enfants, mais aussi qu’ils ont régulièrement envie de les tuer.

La saison 2 de Breeders nous replonge dans le quotidien de la famille, prenant place quelques années après la première saison. Luke (Alex Eastwood) a maintenant 13 ans et Ava (Eve Prenelle) en a 10, créant de nouveaux défis à surmonter pour leurs parents. Alors que leur fils devient de plus en plus anxieux, leur fille affirme son indépendance et les place face à des complications inattendues dans leurs vies déjà chaotiques. Paul et Ally découvrent également qu’ils doivent à la fois gérer leurs enfants ET leurs parents — Jackie et Jim, ceux de Paul, et Leah, la mère d’Ally.

Composée de 10 épisodes, Breeders saison 2 réunit Martin Freeman, Daisy Haggard, Alex Eastwood, Eve Prenelle, Stella Gonet, Joanna Bacon, Alun Armstrong et Patrick Baladi.

