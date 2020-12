Bridge and Tunnel Saison 1 : Un groupe d’amis de Long Island deviennent adultes en janvier sur Epix

Définitivement, Epix refuse de se laisser définir par un genre. Entre les gangsters de Godfather of Harlem et l’univers des comics de Pennyworth, nous allons découvrir la vie d’un groupe de jeunes entrant dans l’âge adulte avec Bridge and Tunnel qui arrive ce 24 janvier sur la chaîne américaine.

Création d’Edward Burns (Les Frères McMullen, Public Morals), Bridge and Tunnel est une dramédie dont la première saison se compose de 8 épisodes d’une demie-heure qui nous entraine dans les années 80.

L’histoire s’articule autour des membres d’un groupe de jeunes diplômés (chaque épisode se centrant sur un personnage différent) qui chassent leurs rêves à Manhattan tout en restant accrochés à leurs racines ouvrières de Long Island.

Au niveau du casting, Bridge and Tunnel rassemble Sam Vartholomeos (Star Trek: Discovery), Caitlin Stasey (Reign, Please Like Me), Gigi Zumbado (9-1-1, Criminal Minds, Scream), JanLuis Castellanos (13 Reasons Why, Marvel’s Runways), Brian Muller (The Deuce) et Isabella Farrell (The Good Fight).

