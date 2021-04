La Chronique des Bridgerton Saison 2 : Regé-Jean Page, le Duc de Hastings, ne sera pas de retour dans la série Netflix

C’est Lady Whistledown qui nous l’annonce : Regé-Jean Page, l’interprète de Simon Basset, le Duc de Hastings dans la première saison de La Chronique des Bridgerton quitte la série. Il ne sera pas présent dans la saison 2.

Gros succès de la fin de l’année 2020 sur Netflix, Bridgerton adapte la série littéraire de Julia Quinn et la première saison produite par Shondaland était basée sur le premier livre de la série, Daphné et le duc. Elle se centrait dès lors sur la romance entre Simon, the Duke of Hastings, et Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor).

Lorsque la saison 2 de Bridgerton fut annoncée, il fut également confirmé qu’elle s’inspirerait du deuxième tome, Anthony, pour suivre les exploits romantiques d’Anthony (Jonathan Bailey), vicomte de Bridgerton et le plus âgé fils de la famille.

Pour autant, il était évident que les téléspectateurs espéraient tout de même pouvoir retrouver Simon au cours de la saison 2. Cela ne sera pas le cas. Regé-Jean Page avait par ailleurs signé un contrat pour une seule saison, et s’il y aura des références à son personnage dans les prochains épisodes, Simon n’apparaitra pas à l’écran. Daphne, par contre, sera toujours présente.

Pleasure and a privilege! An honour to be a member of the family – on and off screen, cast, crew and incredible fans – the love is real and will just keep growing ❤️💫 https://t.co/YBk4RvKNpx

— Regé-Jean Page (@regejean) April 2, 2021