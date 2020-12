Britannia Saison 2 : La conquête romaine se poursuit dès aujourd’hui sur OCS City

La conquête romaine n’est pas terminée, tout comme la révolte des peuples celtiques contre leur oppresseur, puisqu’une saison 3 de Britannia a été commandée. Avant cela, il nous faut découvrir la saison 2 qui arrive aujourd’hui sur OCS City à 20h40.

Si vous n’êtes pas familiers avec Britannia, cette création de Jez et Tom Butterworth nous ramène en l’an 43 apr. J.-C. qui marque le début de la Conquête romaine de la Grande-Bretagne sous l’empereur Claude. Alors que l’Armée romaine vient sur ces terres pour prendre le contrôle, ils vont se retrouver face à de mystérieuses guerrières celtiques et de puissants druides qui peuvent faire appel à des forces obscures pour les aider dans leur combat.

La seconde saison de Britannia prend place deux ans après l’arrivée du General Aulus Plautius qui romanise les tribus celtes volontaires avec l’aide de la Reine celte Amena et élimine ceux qui lui résistent. Aulus possède cependant un agenda personnel le rendant particulièrement dangereux pour les Druides.

Pour ces derniers et les Celtes résistants, leur dernier espoir se nomme Cait, une jeune femme formée par Divis dans le but de réaliser la prophétie qui ferait d’elle la sauveuse de Britannia contre les Romains. Mais, lorsque Harka, le frère du druide Veran appelé « L’homme mort » se réveille, une bataille est enclenchée qui menace de diviser les Druides et de mettre en péril la réalisation de cette prophétie.

La distribution de cette saison 2 de Britannia rassemble David Morrissey (Aulus Plautius), Zoë Wanamaker (Reine Antedia), Mackenzie Crook (Veran) et Eleanor Worthington Cox (Cait). Ils sont également rejoint par Steve Pemberton (Empereur Claudius).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.