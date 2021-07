Britannia Saison 3 : Un teaser pour annoncer le retour de la série en août sur Sky Atlantic

Alors que Sky n’a pas encore révélé si oui ou non Domina se poursuivrait avec une saison 2, la chaine britannique nous annonce son retour à l’époque romance avec la saison 3 de Britannia. Les huit nouveaux épisodes seront disponibles sur Sky Atlantic et le service de streaming Now le 24 août prochain et nous avons le droit à un aperçu à l’aide d’un teaser.

Nous venant de Jez et Tom Butterworth, Britannia (disponible en France sur OCS et Canal+) prend place à l’époque la Conquête romaine de la Grande-Bretagne sous l’empereur Claude. Plus précisément, le général Aulus Plautius est arrivé pour romaniser les tribus celtes volontaires avec l’aide de la Reine celte Amena et éliminer ceux qui lui résistent.

Cependant, Aulus a trouvé sur sa route en saison 2 Cait, une jeune femme formée par Divis dans le but de réaliser la prophétie qui ferait d’elle la sauveuse de Britannia contre les Romains.

La saison 3 de Britannia continuera donc de dépeindre le voyage de Cait (Eleanor Worthington-Cox) en tant qu’Elue, marquée par des changements alors qu’une décision la liera au futur de son peuple déchiré par la guerre. De son côté, Aulus (David Morrissey) doit faire face à une nouvelle force obscure, à savoir sa femme (Sophie Okonedo), tandis qu’Amena (Annabel Scholey) se retrouve prise dans un ménage à trois avec le couple. Enfin, Divis (Nikolaj Lie Kaas) obtient une nouveau travail qu’il déteste, et Veran (Mackenzie Crook) se rend en enfer pour voir le futur.

Britannia saison 3 met donc à l’affiche David Morrissey, Mackenzie Crook, Sophie Okonedo, Annabel Scholey, Nikolaj Lie Kaas, Julian Rhind-Tutt, Eleanor Worthington-Cox et Zoë Wanamaker.

