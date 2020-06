Chernobyl, The Crown et Fleabag dominent les nominations aux British Academy Television Awards (BAFTA) 2020

Chernobyl, la mini-série retraçant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl survenue en avril 1986, domine les nominations aux British Academy Television Awards (ou BAFTA) 2020, avec un total de 14 nominations.

Cette dernière a ainsi décroché de nombreuses nominations aux Craft Awards, ce qui correspond aux prix techniques pour la télévision, en général remis plus tôt : meilleur costume, meilleur réalisateur, meilleur maquillage, meilleure musique, meilleure production, et plus encore dans le registre, avec les nominations pour meilleur acteur, meilleur acteur de second rôle et meilleure mini-série.

Après Chernobyl, on retrouve The Crown qui décroche grâce à sa troisième saison 7 nominations, tandis que Fleabag en obtient 6. Ainsi, HBO et Netflix dominent ces nominations, au détriment naturellement de BBC.

Parmi ces nominations, on retrouve également les séries Killing Eve, Gentleman Jack, The Virtues ou encore Top Boy et Giri/Haji.

La cérémonie (virtuelle) se tiendra le 31 juillet, présentée par Richard Oyade.

Meilleure actrice

Jodie Comer, Killing Eve – BBC One

Glenda Jackson, Elizabeth is Missing – BBC One

Suranne Jones, Gentleman Jack – BBC One

Samantha Morton, I Am Kirsty – Channel 4

Meilleur acteur

Jared Harris, Chernobyl – Sky Atlantic

Stephen Graham, The Virtues – Channel 4

Takehiro Hira, Giri/Haji – BBC Two

Callum Turner, The Capture – BBC One

Meilleure actrice dans un second rôle

Naomi Ackie, The End of the F***ing World – Channel 4

Helen Behan, The Virtues – Channel 4

Helena Bonham Carter, The Crown – Netflix

Jasmine Jobson, Top Boy – Netflix

Meilleur acteur dans un second rôle

Stellan Skarsgard, Chernobyl – Sky Atlantic

Joe Absolom, A Confession – ITV

Josh O’Connor, The Crown – Netflix

Will Sharpe, Giri/Haji – BBC Two

Meilleure performance masculine dans un rôle comique

Jamie Demetriou, Stath Lets Flats – Channel 4

Ncuti Gatwa, Sex Education – Netflix

Youssef Kerkour, Home – Channel 4

Guz Khan, Man Like Mobeen – BBC Three

Meilleure performance féminine dans un rôle comique

Sarah Kendall, Frayed – Sky One

Sian Clifford, Fleabag – BBC Three

Gbemisola Ikumelo, Famalam – BBC Three

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag – BBC Three

Meilleure série dramatique

The Crown – Netflix

The End Of The F***Ing World – Channel 4

Gentleman Jack – BBC One

Giri/Haji – BBC Two

Meilleur téléfilm dramatique

Brexit: The Uncivil War – Channel 4

Elizabeth Is Missing – BBC One

The Left Behind – BBC Three

Responsible Child – BBC Two

Meilleure mini-série

Chernobyl – Sky Atlantic

A Confession – ITV

The Victim – BBC One

The Virtues – Channel 4

Meilleur soap/feuilleton

Casualty – BBC One

Coronation Street – ITV

Emmerdale – ITV

Holby City – BBC One

Meilleure série télévisée internationale

Euphoria – Sky Atlantic

Succession – Sky Atlantic

Unbelievable – Netflix

When They See Us – Netflix

Meilleure série comique

Catastrophe – Channel 4

Derry Girls – Channel 4

Fleabag – BBC Three

Stath Lets Flats – Channel 4

Must-see moment (voté par le public)

Game of Thrones, Arya tue le Night King – Sky Atlantic

Coronation Street, la mort Sinead Osborne – ITV

Fleabag, scene de confession – BBC Three

Gavin and Stacey, Nessa demande en mariage Smithy – BBC One

Line of Duty, la mort de John Corbett – BBC One

Love Island, Michael se remet en couple après Casa Amor – ITV2

Retrouvez toutes les nominations aux BAFTAs 2020 (dont celles pour les Craft Awards) sur Variety.

