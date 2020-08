BAFTA TV Awards 2020 : Chernobyl et Stath Lets Flats sont les grandes gagnantes de cette édition virtuelle

Ce fut une cérémonie pas comme les autres, sans défilés d’acteurs et d’actrices et avec Richard Ayoade nous faisant une présentation à distance, comme il se doit en cette période compliquée. Les gagnants ont pu alors accepter leur award via Zoom ou par vidéo enregistrée.

Cette édition 2020 ne fut d’ailleurs pas sans quelques surprises, car on aurait pu miser, du côté de la comédie sur Fleabag, mais cette dernière ne repart pas avec le grand prix. Plus spécifiquement, ni la série, ni Phoebe Waller-Bridge n’ont été récompensés, la grande gagnante de la comédie étant l’actrice Sian Clifford (qui incarne la soeur de Fleabag).

L’académie britannique lui a donc préféré Stath Lets Flats, comédie de Channel 4 qui est ainsi reparti avec le prix pour meilleure comédie, meilleure performance pour un acteur dans une comédie (Jamie Demetriou).

Cette édition 2020 a également récompensé Chernobyl et son interprète principal, Jared Harris, deux prix plus que mérités, dans la section mini-série, tandis que The End of The F***ing World est repartie avec celui pour le meilleur drama. Sans trop de surprise, Glenda Jackson a gagné pour meilleure actrice.

Meilleure actrice

Jodie Comer, Killing Eve – BBC One

Glenda Jackson, Elizabeth is Missing – BBC One – GAGNANT 🏆

Suranne Jones, Gentleman Jack – BBC One

Samantha Morton, I Am Kirsty – Channel 4

Meilleur acteur

Jared Harris, Chernobyl – Sky Atlantic – GAGNANT 🏆

Stephen Graham, The Virtues – Channel 4

Takehiro Hira, Giri/Haji – BBC Two

Callum Turner, The Capture – BBC One

Meilleure actrice dans un second rôle

Naomi Ackie, The End of the F***ing World – Channel 4 – GAGNANT 🏆

Helen Behan, The Virtues – Channel 4

Helena Bonham Carter, The Crown – Netflix

Jasmine Jobson, Top Boy – Netflix

Meilleur acteur dans un second rôle

Stellan Skarsgard, Chernobyl – Sky Atlantic

Joe Absolom, A Confession – ITV

Josh O’Connor, The Crown – Netflix

Will Sharpe, Giri/Haji – BBC Two – GAGNANT 🏆

Meilleure performance masculine dans un rôle comique

Jamie Demetriou, Stath Lets Flats – Channel 4 – GAGNANT 🏆

Ncuti Gatwa, Sex Education – Netflix

Youssef Kerkour, Home – Channel 4

Guz Khan, Man Like Mobeen – BBC Three

Meilleure performance féminine dans un rôle comique

Sarah Kendall, Frayed – Sky One

Sian Clifford, Fleabag – BBC Three – GAGNANT 🏆

Gbemisola Ikumelo, Famalam – BBC Three

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag – BBC Three

Meilleure série dramatique

The Crown – Netflix

The End Of The F***Ing World – Channel 4 – GAGNANT 🏆

Gentleman Jack – BBC One

Giri/Haji – BBC Two

Meilleur téléfilm dramatique

Brexit: The Uncivil War – Channel 4

Elizabeth Is Missing – BBC One

The Left Behind – BBC Three – GAGNANT 🏆

Responsible Child – BBC Two

Meilleure mini-série

Chernobyl – Sky Atlantic – GAGNANT 🏆

A Confession – ITV

The Victim – BBC One

The Virtues – Channel 4

Meilleur soap/feuilleton

Casualty – BBC One

Coronation Street – ITV

Emmerdale – ITV – GAGNANT 🏆

Holby City – BBC One

Meilleure série télévisée internationale

Euphoria – Sky Atlantic

Succession – Sky Atlantic

Unbelievable – Netflix

When They See Us – Netflix – GAGNANT 🏆

Meilleure série comique

Catastrophe – Channel 4

Derry Girls – Channel 4

Fleabag – BBC Three

Stath Lets Flats – Channel 4 – GAGNANT 🏆

Must-see moment (voté par le public)

Game of Thrones, Arya tue le Night King – Sky Atlantic

Coronation Street, la mort Sinead Osborne – ITV

Fleabag, scene de confession – BBC Three

Gavin and Stacey, Nessa demande en mariage Smithy – BBC One – GAGNANT 🏆

Line of Duty, la mort de John Corbett – BBC One

Love Island, Michael se remet en couple après Casa Amor – ITV2

Retrouvez la liste complète des gagnants aux BAFTAs 2020 (dont celles pour les Craft Awards) sur le site officiel des BAFTA

