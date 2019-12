Pas de saison 5 pour Brockmire, Jim arrive au bout de carrière en mars

La carrière de Brockmire a connu des hauts et des bas (vraiment très bas), mais elle n’est pas encore terminée. Ce bon vieux Jim a reposé la bouteille et va continuer de commenter des matchs de baseball pour une quatrième et dernière saison.

Cette annonce de la fin de Brockmire n’en est pas réellement une. Il s’agit surtout d’une confirmation, puisque la série de Joel Church-Cooper avait été développée sur 4 saisons. IFC avait par ailleurs commandé les saisons 3 et 4 en même temps en 2018, garantissant à l’époque que l’histoire pourrait bien être racontée dans son intégralité. Cela dit, c’est l’occasion pour la chaine de dévoiler que le show reviendra en mars.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette comédie noire tirant son origine d’une vidéo Funny Or Die, Brockmire suit le comeback de Jim Brockmire (Hank Azaria), un célèbre présentateur de baseball qui a connu une grave humiliation publique après avoir découvert l’infidélité de sa femme il y a une décennie de cela. Il est maintenant déterminé à se reconstruire une carrière, une réputation et une vie amoureuse. Malheureusement, sa consommation excessive de drogues et d’alcool transforme chacune de ses victoires en un nouvel échec. Pour Jim, trouver le bonheur doit passer par une grosse remise en question.

Au casting de cette quatrième et donc dernière saison de Brockmire, nous retrouverons bien entendu Hank Azaria, mais également Amanda Peet, Tyrel Jackson-Williams et Katie Finneran qui apparaitront dans une partie des épisodes. Reina Hardesty (The Flash, StartUp) rejoint la distribution.

