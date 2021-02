Pas de saison 9 pour Brooklyn Nine-Nine, NBC annonce la fin de la série pour la saison prochaine

C’est la fin du service pour Brooklyn Nine-Nine, la série ne connaitra pas de saison 9, vient d’annoncer NBC. Mais, il va falloir faire preuve de patience pour découvrir les derniers épisodes de la comédie policière, la saison 8 ayant été repoussée à la saison télévisuelle 2021-2022.

Création de Dan Goor et Michael Schur qui nous relate la vie d’un commissariat de police dans le quartier de Brooklyn à New York, Brooklyn Nine-Nine aura duré plus longtemps qu’escompté. En effet, initialement diffusée sur le network américain FOX qui a annulé la série au terme de sa saison 5, elle a par la suite été sauvé par NBC qui annonce maintenant sa fin après lui avoir offert trois saisons supplémentaires.

L’ultime saison de Brooklyn Nine-Nine se composera de seulement 10 épisodes, la plus courte à ce jour, qui permettra à son équipe créative de faire de véritables adieux. Au total, la série se composera dès lors de 153 épisodes.

La route menant à la saison 8 fut compliquée, avec les quatre premiers scripts qui ont été abandonnées suite au manifestation contre les violences policières et le meurtre de George Floyd. L’équipe a alors pris du recul dans le but de contempler “comment faire une comédie policière dans le contexte actuel”, avait alors déclaré Andy Samberg, l’interprète de Jake Peralta.

La distribution de Brooklyn Nine-Nine rassemblait donc Andy Samberg (Jake Peralta), Andre Braugher (Ray Holt), Terry Crews (Terry Jeffords), Melissa Fumero (Amy Santiago), Joe Lo Truglio (Charles Boyle), Stephanie Beatriz (Rosa Diaz), Dirk Blocker (VMichael Hitchcock) et Joel McKinnon Miller (Norm Scully)

Les fans de Brooklyn Nine-Nine doivent en tout cas encore patienter avant de pouvoir découvrir les derniers épisodes de la série.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.