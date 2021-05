Pas de saison 4 pour Bulletproof finalement, Sky annule la série suite aux accusations contre Noel Clarke

Sky One avait annoncé le renouvellement de Bulletproof pour une saison 4 avant même le lancement de la saison 3 (diffusée en janvier dernier). Suite aux récentes accusions de harcèlements contre Noel Clarke, tout a été mis en pause et la chaine annonce maintenant avoir décidé d’annulé la série.

Création de Noel Clarke, Ashley Walters et Nick Love, Bulletproof était une série inspirée par des films comme L’Arme Fatale et Bad Boys. Cela racontait l’histoire d’Aaron Bishop (Noel Clarke) et Ronnie Pike (Ashley Walters), deux amis d’enfance qui ne viennent pas des mêmes milieux et qui sont désormais partenaires. Ils sont détectives pour la National Crime Agency et doivent enquêter sur le crime organisé, peu importe sa forme. Le tout est ponctué de courses poursuites et d’explosions.

La distribution réunissait, autour de Clarke et Walters, Lindsey Coulson, Jason Maza, David Elliot, Olivia Chenery, Lucie Shorthouse, Jodie Campbell et Florisa Kamara.

Suite à un article publié fin avril sur The Guardian, il fut donc révélé qu’une vingtaine de femmes ont accusé Noel Clarke de violence verbale, intimidation et harcèlement sexuel. Suite à cela, ITV avait retiré de son antenne le dernier épisode de Viewpoint, série dans laquelle joue l’acteur, alors les BAFTA ont suspendu son adhésion puis le prix qu’il devait recevoir. De même, le tournage de Bulletproof qui devait avoir lieu plus tard dans l’année avait été suspendu par Sky, qui a donc maintenant décidé de tout simplement annuler la série.

Clarke, qui a initialement renié les accusations, a depuis indiqué chercher une aide professionnelle. Cinq autres femmes se sont depuis ajoutées à la liste, indiquant avoir été victimes de harcèlement sexuel sur le tournage de Doctor Who et à un évènement promotionnel.

