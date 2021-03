Pas de saison 5 pour Burden of Truth, CBC annonce la fin de la série avec Kristin Kreuk

Après Frankie Drake Mysteries et la comédie Kim’s Convenience, CBC officialise la fin d’une autre de ses séries. Ainsi, la saison 4 de Burden of Truth est en effet la dernière.

Cela a été dévoilé alors le dernier épisode vient d’être diffusé. Joanna (Kristin Kreuk) et Billy (Peter Mooney) ne reviendront pas pour une nouvelle affaire dans une saison 5 de Burden of Truth. Néanmoins, si l’annonce est soudaine, elle n’est pas une surprise pour l’équipe créative qui a travaillé pour entrainer cette ultime saison à une conclusion naturelle dès le départ.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Brad Simpson qui est diffusée en France sur Teva, Burden of Truth est une série judiciaire qui suit Joanna Chang, une avocate de Toronto qui, au début de la série, revient dans sa ville natale, Millwood, pour une affaire qui va changer sa vie pour toujours.

Au niveau du casting, Burden of Truth rassemblait donc Kristin Kreuk et Peter Mooney, mais aussi Star Slade, Meegwun Fairbrother, Anwen O’Driscoll, Nicola Correia-Damude et Paul Braunstein.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.