Superman & Lois Saison 2, Naomi, Dynastie Saison 5, Charmed Saison 4… The CW dévoile son programme de l’hiver

Contrairement aux autres networks américains, The CW ne cherche clairement pas à redonner à sa saison télévisuelle une structure traditionnelle, ce qui lui permet de proposer plus de variétés dans ses programmes, mais aussi une plus grande quantité. Cependant, cela peut être une source de confusion.

Cela se voit particulièrement avec son calendrier de l’hiver qui confirme de longues pauses pour certaines séries dont les saisons sont en cours de diffusion, plusieurs cases horaires pour certaines et des lancements bien tardifs pour d’autres.

Nous avons néanmoins des dates pour les saisons 2 de Superman & Lois et Kung Fu, pour la saison 5 de Dynastie et la quatrième de Charmed, mais également pour la nouvelle Naomi, l’histoire d’une jeune héroïne de l’univers DC Comics, et le spin-off All American : Homecoming.

On note par ailleurs que, après une poignée d’épisodes en cette fin d’année, The Flash et Riverdale (de retour le mardi 16 novembre) vont être absentes pendant plusieurs mois.

Quoi qu’il en soit, voici le programme:

Lundi 20 décembre

Dynasty (saison 5) – retour avec deux épisodes

Vendredi 7 janvier

Nancy Drew (saison 3b)

Mardi 11 janvier

Superman & Lois (saison 2)

Naomi (saison 1)

Mercredi 12 janvier

Legends of Tomorrow (saison 7b)

Batwoman (saison 3b)

Dimanche 16 janvier

Two Sentence Horror Stories (saison 3) – retour avec deux épisodes

Lundi 17 janvier

4400 (saison 1b)

Jeudi 27 janvier

Walker (saison 2b)

Legacies (saison 4b)

Lundi 21 février

All American: Homecoming (saison 1)

All American (saison 4b)

Dimanche 6 mars

Riverdale (saison 6b) – nouvelle case horaire pour le retour

Mercredi 9 mars

The Flash (saison 8b) – nouvelle case horaire pour le retour

Kung Fu (saison 2)

Vendredi 11 mars

Charmed (saison 4)

Dynasty (saison 5) – nouvelle case horaire