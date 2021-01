Call Me Kat : Après Big Bang Theory, Mayim Bialik ouvre un bar à chats, dès dimanche sur FOX

Après The Big Bang Theory, Mayim Bialik est de retour sur le petit écran dans une nouvelle comédie et sur un autre network américain. L’actrice est donc à la tête de la sitcom Call Me Kat, qui est diffusée à partir de ce dimanche 3 janvier sur FOX.

Basée sur la comédie britannique Miranda (de Miranda Hart) et développée par Darlene Hunt, Call Me Kat met donc en scène Mayim Bialik dans la peau de Kat, une femme de 39 ans qui se bat tous les jours contre la société et sa mère pour prouver que l’on peut ne pas avoir tout ce que l’on veut dans la vie et quand même être heureux. C’est ainsi qu’après avoir quitté son travail de professeur à l’université de Louisville, Kat a décidé d’utiliser l’argent que ses parents avaient mis de côté pour elle pour son mariage (qui n’a à l’évidence pas eu lieu) pour ouvrir un bar à chats à Louisville, dans le Kentucky.

Il était donc attendu de Kat qu’elle soit mariée et avec des enfants à son âge, mais pour différentes raisons, il se trouve qu’elle est toujours célibataire et n’a aucun problème avec cela. Ce n’est pas le cas de sa mère Sheila qui voit la situation privée de sa fille comme un échec personnel. Kat est donc déterminée à mener une vie qui la contente et suivre sa propre voie du bonheur avec son bar à chats, où travaille Randi, un millenial qui n’a aucun problème à clamer n’être pas du tout une personne qui aime les chats ; et Phil, qui s’est récemment séparé de son partenaire de longue date. Si Kat célèbre ainsi son indépendance, son envie d’être célibataire à vie prend un coup dans l’aile avec le retour de Max, un bon ami et ancien béguin, qui vient de prendre un emploi de barman au bar du coin, et travaille alors avec son ami Carter.

La saison 1 de Call Me Kat met ainsi en scène Mayim Bialik (Kat), Swoosie Kurtz (Sheila), Kyla Pratt (Randi), Cheyenne Jackson (Max), Leslie Jordan (Phil) et Julian Gant (Carter).

Tags : Network moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.