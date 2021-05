Une saison 2 pour Call Me Kat, le bar à chats de Mayim Bialik reste ouvert sur FOX

Le bar à chats de Mayim Bialik a été assez populaire pour que FOX décide de ne pas le fermer. La comédie Call Me Kat est en effet officiellement renouvelée, elle se poursuivra avec une saison 2.

Lancée au mois de janvier dernier, Call Me Kat a très bien réussi son démarrage, puisqu’elle est devenue la plus grosse nouvelle comédie de la saison à égalité avec Young Rock (déjà renouvelée sur NBC). Elle rassemble ainsi 5,7 millions de téléspectateurs en moyenne par semaine (audiences cumulées multiplateformes).

Si vous n’êtes pas familiers avec Call Me Kat, c’est une sitcom basée sur la comédie britannique Miranda (de Miranda Hart) qui a été développée par Darlene Hunt. Il a d’ailleurs été annoncé que cette dernière n’occuperait pas le poste de showrunner en saison 2. Quoi qu’il en soit, la série met donc en scène Mayim Bialik dans la peau de Kat, une femme de 39 ans qui se bat tous les jours contre la société et sa mère pour prouver que l’on peut ne pas avoir tout ce que l’on veut dans la vie et quand même être heureux. C’est ainsi qu’après avoir quitté son travail de professeur à l’université de Louisville, Kat a décidé d’utiliser l’argent que ses parents avaient mis de côté pour elle pour son mariage (qui n’a à l’évidence pas eu lieu) pour ouvrir un bar à chats à Louisville, dans le Kentucky.

Au niveau de son casting, Mayim Bialik est entourée dans la saison 1 de Call Me Kat par Swoosie Kurtz, Kyla Pratt, Cheyenne Jackson, Leslie Jordan et Julian Gant.

