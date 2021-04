Des saisons 12 et 13 pour Call The Midwife, BBC One renouvelle la série jusqu’en 2024

Alors que la saison 10 de Call The Midwife sera diffusée à partir de ce dimanche 18 avril sur BBC One et que le tournage pour la saison 11 va bientôt commencer, la chaine britannique nous annonce que la série vient d’être renouvelée jusqu’en 2024, soit pour une saison 12 et 13.

C’est une habitude maintenant pour BBC de renouveler la série en avance et plusieurs saisons à la fois. C’est ainsi plus ou moins depuis la saison 7, où la chaine britannique avait alors commandé jusqu’à la saison 9. Elle avait ensuite annoncé le renouvellement pour des saisons 10 et 11 à la fin de la diffusion de la huitième.

Lancée le 15 janvier 2021 sur BBC One, Call The Midwife reste l’une des séries britanniques les plus populaires et les plus regardées. Le dernier épisode de Noël a en effet réuni presque 9 millions de téléspectateurs, et dans son ensemble, la saison 9 fut le quatrième drama le plus suivi, toutes chaines confondues, en 2020. Sans oublier les nombreuses nominations et les prix remportés, surtout au cours des quatre premières saisons de la série.

Comme à l’accoutumée maintenant, chaque saison sera composée de huit épisodes et d’un épisode spécial pour Noël, avec toujours Heidi Thomas la créatrice de la série à la tête de l’équipe de scénaristes.

Librement inspiré par le livre de Jennifer Worth, Call The Midwife suit les sages-femmes en poste dans un couvent au cœur d’un quartier déshérité de l’East End de Londres, dans les années 50 et 60.

Le casting de Call The Midwife réunit Jenny Agutter (Sister Julienne), Judy Parfitt (Sister Monica Joan), Helen George (Beatrix “Trixie” Franklin), Laura Main (Shelagh Turner), Stephen McGann (Dr Patrick Turner), Cliff Parisi (Frederick “Fred” Buckle), Linda Bassett (Phyllis Crane), Jennifer Kirby (Valerie Dyer), Annabelle Apsion (Violet Buckle), Leonie Elliott (Lucille Anderson), Fenella Woolgar (Sister Hilda), Ella Bruccoleri (Sister Frances), Georgie Glen (Miss Higgins).

La série est diffusée en France sur Numéro 23 et les 6 premières sont disponibles en DVDs.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.