Cardinal Saison 4 : John Cardinal et Lise Delorme entament leur dernière enquête, ce soir sur Canal+

Alors qu’il a été annoncé il y a deux semaines que Cardinal était officiellement terminée, la saison 4 qui est donc la dernière de la série arrive en France. Plus précisément, la diffusion débute ce lundi soir à partir de 21h05 sur Canal+.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette adaptation des romans de Giles Blunt par Aubrey Nealon, Cardinal nous entraine auprès des détectives John Cardinal (Billy Campbell) et Lise Delorme (Karine Vanasse). Chaque saison s’appuyant sur un livre et propose une histoire complète en six épisodes.

Basée sur le roman « Avant la nuit » (encore inédit en France), la saison 4 débute quand le mari d’une politicienne est kidnappé, puis laissé pour mort dans la neige. Cardinal et Delorme suspectent qu’un tueur a été engagé pour viser ceux qui sont proches de quatre personnes particulières dans le but d’assouvir une vengeance. Delorme a accepté un nouveau poste à Toronto et le duo sait que cette affaire sera leur dernière ensemble.

Le casting de la saison 4 de Cardinal réunit Billy Campbell, Karine Vanasse, Kristen Thomson, Alanna Bale, Glen Gould, James Downing, Eric Hicks, Zach Smadu, ainsi que Carmen Moore et Shawn Doyle.

