Carter Saison 1 : Jerry O’Connell est un acteur qui mène l’enquête, dès ce soir sur 13ème Rue

Composée pour le moment de deux saisons, la comédie policière canadienne Carter avec Jerry O’Connell arrive en France. La chaine 13ème Rue propose en effet dès ce soir les premiers épisodes de la saison 1.

Création de Garry Campbell, Carter est donc une série policière à la tonalité comique dans laquelle nous retrouvons Jerry O’Connell (Sliders, Preuve à l’appui) dans la peau d’Harley Carter, un acteur dont la carrière hollywoodienne vole en éclat suite à un scandale et qui décide alors de retourner dans sa ville natale dans l’Oregon.

Quand il reconnecte avec son ancienne vie, Carter réalise qu’on ne fait plus la différence entre lui et le détective qu’il jouait à la télévision. Ses voisins et amis lui demandent alors de mener des investigations bien réelles et, avec ses amis d’enfance, la lieutenante de police Sam Shaw (Sydney Poitier Heartsong) et Dave Leigh (Kristian Bruun), il se met à travailler sur de véritables affaires criminelles.

Au casting de cette première saison de Carter, Jerry O’Connell est donc accompagné par Sydney Poitier Heartsong et Kristian Bruun, mais aussi par Brenda Kamino, Lyriq Bent et Denis Akiyama.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.