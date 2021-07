Case Sensitive : Charlie Zailer et Simon Waterhouse enquêtent, dès ce soir sur Chérie 25

Chérie 25 nous invite à retrouver Charlie Zailer et Simon Waterhouse pour des enquêtes criminelles aussi sombres que déroutantes, les lundi 26 juillet et 2 août à 21h05.

De quoi nous parle Case Sensitive ?

Parfois présenté sous le titre Faux Semblants, Case Sensitive est une courte série britannique basée sur les romans de Sophie Hannah qui fut diffusée sur la chaine ITV entre 2011 et 2012, et déjà proposée en France sur Canal+ et France 3.

Cette dernière se compose ainsi de deux saisons, chacune de deux épisodes d’une durée de 60 minutes l’épisode, avec dans les premiers rôles Olivia Williams (Counterpart) et Darren Boyd (Spy).

Le duo incarne alors Charlie Zailer et son adjoint Simon Waterhouse qui sont en charge de résoudre des affaires criminelles délicates. Mais malheureusement leurs intuitions et leurs caractères sont diamétralement opposés. Si Charlie est une femme assez méfiante et mal dans sa peau, Simon est, lui, plutôt brut de décoffrage et dénué de la moindre délicatesse. Le duo policier va donc devoir composer avec ses divergences pour réussir à mener à bien leurs investigations…

La première saison diffusée ce lundi 26 juillet adapte le roman Les Monstres de Sally. Le monde de Mark Bretherick vient de s’écrouler. En rentrant d’un voyage d’affaires en Suisse, il découvre que sa femme, Geraldine, s’est suicidée après avoir tué Lucy, leur petite fille. En charge de l’enquête, le capitaine Charlie Zailer éprouve la plus grande empathie à l’égard de ce veuf qui a tout perdu. Son coéquipier, Simon Waterhouse, est loin de partager cette opinion. Bien au contraire. Il soupçonne le mari éploré d’avoir assassiné sa famille, malgré un alibi en béton.

Plus d’informations sur la saison 2 de Case Sensitive

Chérie 25 diffuse par ailleurs la saison 2 de Case Sensitive la semaine suivante, soit le lundi 2 août et porte cette fois-ci le livre The Other Half Lives (non traduit en français). L’histoire s’intéresse alors à Ruth qui s’apprête à divorcer de son mari pour épouser le jeune pianiste, Aidan, qui lui confie, le jour de sa demande en mariage, qu’il aurait tué une femme du nom de Mary Trelease. Peu de temps après, le mari de Ruth est retrouvé mort dans son appartement. Aidan et lui ont eu une violente altercation… Il revient ainsi à Charlie Zailer et Simon Waterhouse d’élucider cette affaire.

