Pas de saison 3 pour Castle Rock, Hulu met fin à son anthologie inspirée par Stephen King

Il y a un an de cela que la saison 2 de Castle Rock faisait ses débuts sur Hulu aux États-Unis. La plateforme de streaming n’avait pas communiqué sur la série depuis et l’on pouvait imaginer que cela signifiait qu’elle était annulée. Aujourd’hui, c’est finalement officiel, il n’y aura pas de saison 3.

Lancée en juillet 2018, Castle Rock – que vous pouvez regarder en France sur StarzPlay – était donc une anthologie horrifique scénarisée par Sam Shaw et Dustin Thomason qui nous plongeait dans l’univers de Stephen King en racontant de nouvelles histoires, toujours dans le « style » du maitre de l’horreur. Un peu à l’image de ce que fait Fargo avec le travail des frères Coen.

Ainsi, la première saison nous entrainait dans la ville fictive du Maine nommée Castle Rock que le romancier utilise dans plusieurs de ces récits — Cujo, La Part des ténèbres, Ça, Bazaar, Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank et plus encore. On suivait alors Henry (André Holland), un avocat qui revient en ville pour s’occuper du dossier d’un détenu de la prison de Shawshank (joué par Bill Skarsgaard).

Dans la saison 2, alors qu’une guerre entre différents clans résidents à Castle Rock prend forme, l’infirmière (et psychopathe en devenir) Annie Wilkes (Lizzy Caplan) arrive en ville avec sa fille, Joy (Elsie Fisher). Annie est reçue froidement, mais ne compte pas se laisser intimider par les locaux.

Pour ceux qui seraient en manque de série “Stephen King”, CBS All Access s’apprête à lancer en décembre une nouvelle adaptation de Le Fléau.

