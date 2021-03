NCIS : Nouvelle-Orléans (saison 7), Mom (saison 8), FBI (saison 3)… CBS annonce les dates de fin de ses séries cette saison

Bien que cette saison ait démarré tardivement, CBS s’en tient à son calendrier habituel et annonce les dates de fin de ses séries en cours entre avril et mai. Rien ne change donc, grâce à des commandes d’épisodes simplement plus courtes.

Notons pour commencer que la saison 2 de la comédie The Unicorn s’est conclue la semaine dernière (le 18 mars pour être précis). Ensuite, rappelons que, parmi les fins qui approchent, il a déjà été officialisé que deux seront définitives : NCIS : Nouvelle-Orléans et Mom. Les annulations ont en effet été dévoilées il y a quelques semaines.

Pour rester sur les annonces qui ont été faites il y a peu, CBS a renouvelé les sitcoms The Neighborhood et Bob Hearts Abishola, ainsi que la toute nouvelle The Equalizer.

Quoi qu’il en soit, voici donc le calendrier des dates de fin de saison:

Vendredi 30 avril

MacGyver (saison 5)

Vendredi 7 mai

Magnum P.I. (saison 3)

Jeudi 13 mai

Young Sheldon (saison 4)

Mom (saison 8)

B Positive (saison 1)

Vendredi 14 mai

Blue Bloods (saison 11) – 2 h

Lundi 17 mai

The Neighborhood (saison 3)

Bob Hearts Abishola (saison 2)

Bull (saison 5)

Mercredi 19 mai

SEAL Team (saison 4)

S.W.A.T. (saison 4)

Dimanche 23 mai

The Equalizer (saison 1)

NCIS: Los Angeles (saison 12)

NCIS : Nouvelle-Orléans (saison 7)

Lundi 24 mai

All Rise (saison 2)

Mardi 25 mai

NCIS (saison 18)

FBI (saison 3)

FBI: Most Wanted (saison 2)

