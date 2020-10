SEAL Team (saison 4), FBI (saison 3), Bull (saison 5) et plus… Toujours plus de dates de retour pour CBS

La semaine dernière, CBS nous dévoilait les premières dates de retour de ses séries, officialisant ainsi sa reprise en novembre avec de nouveaux épisodes de Young Sheldon, NCIS ou encore All Rise et S.W.A.T.

Le network complète aujourd’hui sa grille de programmes en annonçant des dates pour cinq autres séries télévisées. On pourra ainsi retrouver en ce mois de novembre The Unicorn (saison 2), Bull (saison 5), FBI (saison 3), FBI: Most Wanted (saison 2) et SEAL Team (saison 4).

CBS a encore en stock : Blue Bloods, Evil, MacGyver, Magnum P.I. et la nouvelle version de The Equalizer.

voici donc le calendrier de la rentrée automnale de CBS mis à jour :

Mardi 5 novembre

Young Sheldon (saison 4)

B Positive (saison 1)

Mom (saison 8)

Dimanche 8 novembre

NCIS: Los Angeles (saison 12)

NCIS: New Orleans (saison 7)

Mercredi 11 novembre

S.W.A.T. (saison 4)

Jeudi 12 novembre

The Unicorn (saison 2)

Lundi 16 novembre

The Neighborhood (saison 3)

Bob Hearts Abishola (saison 2)

All Rise (saison 2)

Bull (saison 5)

Mardi 17 novembre

NCIS (saison 18)

FBI (saison 3)

FBI: Most Wanted (saison 2)

Mercredi 25 novembre

SEAL Team (saison 4)

