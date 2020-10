NCIS (Saison 18), Young Sheldon (Saison 4), All Rise (Saison 2) et plus… CBS dévoile les dates de retour cet automne

Alors que The CW ne fera pas sa rentrée avant janvier et que NBC et ABC ont déjà fait leurs annonces il y a un mois, CBS se décide à dévoiler des dates pour une grosse partie de sa grille, officialisant sa reprise au mois de novembre.

On pourra alors retrouver toute la franchise NCIS, les saisons 4 de Young Sheldon et S.W.A.T., la troisième de The Neighborhood, les secondes de Bob Hearts Abishola et All Rise, ainsi que la saison 8 de Mom sans Anna Faris.

CBS n’a pas beaucoup de nouveautés. Le network en diffusera en fait qu’une seule, la comédie B Positive avec Thomas Middleditch (Silicon Valley) et Annaleigh Ashford (Masters of Sex). C’est une sitcom multi-camera sur un thérapeute divorcé qui a besoin d’un rein et retrouve une femme de son passé qui se propose de faire don d’un des siens. Ils développent alors une relation unique lors de cette expérience qui va changer leurs vies.

Pour ce qui est de la mi-saison, il y a beaucoup de shows qui sont en stock : Blue Bloods, Bull, Evil, FBI, FBI: Most Wanted, MacGyver, Magnum P.I., SEAL Team, The Unicorn et la nouvelle version de The Equalizer.

En attendant, voici donc le calendrier de la rentrée automnale de CBS :

Mardi 5 novembre

Young Sheldon (saison 4)

B Positive (saison 1)

Mom (saison 8)

Dimanche 8 novembre

NCIS: Los Angeles (saison 12)

NCIS: New Orleans (saison 7)

Mercredi 11 novembre

S.W.A.T. (saison 4)

Lundi 16 novembre

The Neighborhood (saison 3)

Bob Hearts Abishola (saison 2)

All Rise (saison 2)

Mardi 17 novembre

NCIS (saison 18)

