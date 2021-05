CBS dévoile sa grille de l’automne 2021 avec plus de NCIS et de FBI, Les Experts, Young Sheldon et plus

Nous continuons les annonces des upfronts. Après NBC, puis FOX et ABC, c’est maintenant au tour de CBS qui fait des vagues en déplaçant pour la première fois en 18 ans NCIS ! La série quitte la soirée du mardi qui devient 100 % FBI et s’installe le lundi soir où elle fera équipe avec le nouveau spin-off de la franchise, NCIS: Hawaï.

Bull abandonne par conséquent le lundi pour compléter la soirée du jeudi, emménageant après les comédies de Chuck Lorre et Ghosts, un remake de la comédie BBC avec Rose McIver (iZombie).

En ce qui concerne les autres nouveautés, nous avons donc le second spin-off de FBI qui s’installe le mardi et qui se nomme FBI: International. Le pitch est similaire à feu Criminal Minds: Beyond Borders. Ensuite, il y a le revival de Les Experts aka CSI: Vegas qui sera proposée le mercredi.

Le vendredi, sans MacGyver, S.W.A.T. prend temporairement ses quartiers pour ouvrir la soirée devant Magnum et Blue Bloods. Elle déménagera par la suite le dimanche en remplacement de SEAL Team. Cette dernière déménage sur Paramount+, mais CBS proposera les premiers épisodes de la saison 5 tout de même, l’utilisant pour boucher des trous liés à des évènements sportifs.

On ne retrouvera pas Blood & Treasure avant la mi-saison minimum, tout comme la série médicale Good Sam avec Sophia Bush et Jason Isaacs ou encore la sitcom Smallwood sur un ouvrier fraichement licencié qui veut réaliser son rêve de devenir un joueur de bowling professionnel, avec Pete Holmes, Katie Lowes et Chi McBride. Rappelons pour terminer que All Rise, MacGyver, Mom, NCIS: New Orleans et The Unicorn ont été annulées, Evil et SEAL Team déménagent sur Paramount+ et le sort de Clarice n’a pas encore été fixé à l’heure où cet article a été rédigé.

Voici donc le programme de l’automne 2021 sur CBS :

Lundi

20h00 – The Neighborhood

20h30 – Bob Hearts Abishola

21h00 – NCIS

22h00 – NCIS: Hawaï

Mardi

20h00 – FBI

21h00 – FBI: International

22h00 – FBI: Most Wanted

Mercredi

20h00 – Survivor

21h00 – Tough as Nails

22h00 – CSI: Vegas

Jeudi

20h00 – Young Sheldon

20h30 – United States of Al

21h00 – Ghosts

21h30 – B Positive

22h00 – Bull

Vendredi

20h00 – S.W.A.T./Real TV

21h00 – Magnum P.I.

22h00 – Blue Bloods

Dimanche

20h00 – The Equalizer

21h00 – NCIS: Los Angeles

22h00 – SEAL Team/S.W.A.T.

