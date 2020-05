CBS renouvelle 15 séries dont NCIS (saison 18), FBI (saison 3), Blue Bloods (saison 11), Magnum (saison 3) et plus

La situation autour de l’organisation des Upfronts 2020 demande à être précisée, mais il apparait que CBS s’en tient à ce qui est fait d’habitude. On commence donc par la confirmation de tout ce qui est annulé, mais aussi de tout ce qui est renouvelé.

Pour rappel, CBS a déjà officialisé les renouvellements de Young Sheldon (saison 4), Mom (saison 8) et Evil (saison 2). Sans aucune surprise, on peut étendre la liste avec NCIS (saison 18), NCIS: Los Angeles (saison 12) et NCIS: New Orleans (saison 7), ainsi que FBI (saison 3) et FBI Most Wanted (saison 2). Les deux grosses franchises du network ne risquent pas l’extinction.

À cela, s’ajoutent également Blue Bloods (saison 11), Magnum P.I. (saison 3) et MacGyver (saison 5). Le futur de cette dernière n’était pas nécessairement garanti, mais la série est en route pour son centième épisode et il s’agit d’une production CBS Television, ce qui lui permet de se poursuivre sans trop de soucis. Elle n’est pas la seule série en danger à être finalement reconduite, puisqu’elle est en compagnie de S.W.A.T. (saison 4), SEAL Team (saison 4) et Bull (saison 5).

D’ailleurs, en plus de Bull, toutes les séries du lundi sont renouvelées : The Neighborhood (saison 3) et les nouveautés All Rise (saison 2) et Bob Hearts Abishola (saison 2). Enfin, on termine avec une autre The Unicorn qui décroche également une saison 2.

Au total, CBS vient donc d’officialiser le renouvellement de 15 séries, ce qui mène à un total de 18 qui seront de retour la saison prochaine, même si l’on ignore quand celle-ci débutera.

