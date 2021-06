Chapelwaite : L’adaptation de Celui qui garde le ver de Stephen King avec Adrien Brody, cet été sur Epix

Après Le Fléau (The Stand) il y a quelques mois sur CBS All Access et bientôt Lisey’s Story sur Apple TV+, 2021 nous apporte une troisième adaptation de Stephen King en série avec Chapelwaite qui arrive cet été sur la chaine premium américaine Epix.

Développée par Jason et Peter Filardi, Chapelwaite se base sur la nouvelle Jerusalem’s Lot (intitulée Celui qui garde le ver en version française) et nous entraine dans la petite ville de Preacher’s Corners dans le Maine pour une sombre histoire de famille.

L’histoire prend place dans les années 1850 et suit le capitaine Charles Boone (Adrien Brody) qui s’installe avec ses trois enfants dans la maison de ses ancêtres après le décès de sa femme. Rapidement, Charles va être confronté aux secrets de sa famille qui vont le mener à se battre pour se libérer de la part sombre qui affecte les Boone depuis plusieurs générations.

Au casting de Chapelwaite, Adrien Brody est entouré par Emily Hampshire, Jennifer Ens, Sirena Gulamgaus, Ian Ho, Trina Corkum, Gord Rand, Allegra Fulton, Dean Armstrong et Christopher Heyerdahl.

