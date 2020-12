Charmed Saison 2 : Les trois sorcières poursuivent leur combat, ce soir sur SyFy France

Alors que la troisième saison n’a pas encore débuté aux États-Unis, elle arrive le 24 janvier 2021 sur The CW, les trois sorcières de la nouvelle version de Charmed sont de retour sur le petit écran français avec une saison 2 qui débute ce soir sur SyFy à partir de 21h00.

Si vous n’êtes pas familiers avec ce reboot de Charmed, il débute comme l’originale. Mel (Melonie Diaz) et Maggie (Sarah Jeffery) sont deux sœurs qui vivent à Hilltowne, une ville universitaire, avec leur mère Marisol, jusqu’à la mort de cette dernière causée par l’attaque d’une force démoniaque. Quelques mois après la tragédie, elles font la connaissance de Macy Vaughn (Madeleine Mantock), une jeune femme qui se présente comme étant leur demi-sœur dont elles ignoraient l’existence. Rapidement, les trois sœurs découvrent être dotées de pouvoirs magiques et, avec l’aide de Harry Greenwood, leur Être de lumière, elles apprennent qu’elle forme un puissant trio de sorcières. Elles vont à partir de là se retrouver à combattre démons et autres menaces surnaturelles tout en cherchant à découvrir qui a tué leur mère.

En saison 2, nous pouvons retrouver Mel (Melonie Diaz), Maggie (Sarah Jeffery) et Macy (Madeleine Mantock) après la perte des Elders qu’elles doivent désormais remplacer. En plus de ces nouvelles responsabilités, elles doivent faire face à un mystérieux attaquant. Alors qu’un conflit prend forme, les trois sœurs découvrent que leur monde est bien plus grand qu’elles ne l’imaginaient.

Au casting de cette saison 2 de Charmed, nous retrouvons Melonie Diaz, Madeleine Mantock, Sarah Jeffery, Rupert Evans, Nick Hargrove, Jordan Donica et Poppy Drayton.

