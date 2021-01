Charmed Saison 3 : C’est l’heure de la sorcière dans moins de trois semaines sur The CW

La magie bat son plein sur The CW avec le retour de Charmed pour une saison 3 dans moins de trois semaines, à partir du dimanche 24 janvier et dès à présent dans un trailer.

Pour rappel, Charmed est un reboot de la série du même nom qui se propose de suivre Mel (Melonie Diaz) et Maggie (Sarah Jeffery) et Macy (Madeleine Mantock), trois sœurs qui découvrent être dotées de pouvoirs magiques et, avec l’aide de Harry Greenwood, leur Être de lumière, elles apprennent qu’elle forme un puissant trio de sorcières. Elles vont à partir de là se retrouver à combattre démons et autres menaces surnaturelles tout en cherchant à découvrir qui a tué leur mère.

Suite à la conclusion de la saison 2, le monde magique est mis en péril par Julian et sa tante Vivienne, alors que la romance entre Harry et Macy est aussi menacée suite à la demande du premier de voir ses sentiments être changés par Maggie. Alors que la relation de Mel et Ruby se trouve dans une impasse et que la sororité se trouve sur le point d’être détruire, les Charmed One réussiront-elles à s’en sortir ? La saison 3 de Charmed explorera donc tout cela, et poursuivra ainsi le voyage des trois sœurs, avec Maggie poursuivant ses ambitions professionnelles, Macy retournant à sa passion pour la science, et Mal reconnectant avec son activisme.

La distribution de cette saison 3 de Charmed réunit naturellement Madeleine Mantock (Macy Vaughn), Melonie Diaz (Mel Vera), Sarah Jeffery (Maggie Vera), Poppy Drayton (Abigael Jameson-Caine) et Rupert Evans (Harry Greenwood) mais aussi Jason Diaz (Antonio) et J.J. Hawkins (Kevin).

