Charmed Saison 4 : La série CW perd l’une de ses actrices principales après trois saisons

L’histoire se répète. Voilà ce que l’on se dit à l’annonce du départ d’une des actrices principales du reboot de Charmed sur The CW.

Dans la série originale, Shannen Doherty, interprète de Prue Halliwell, a quitté Charmed après trois saisons. Dans le cas présent, c’est Madeleine Mantock qui joue la sœur ainée Macy (l’équivalent de Prue) qui ne sera pas de retour dans le reboot lorsque celui-ci fera son retour sur The CW pour sa saison 4.

Cette annonce arrive alors juste avant la diffusion du final de la saison 3 de Charmed sur The CW, programmé pour vendredi, qui sera donc le dernier épisode où Mantock apparaitra en tant que régulière.

L’actrice a naturellement remercié The CW et CBS Studios pour le soutien apporté suite à sa décision dite difficile de quitter la série, ainsi que les fans. La showrunner Liz Kruger a quant à elle déclaré “respecter la décision (de l’actrice) de quitter la série” et que “la porte est ouverte pour un retour de Macy… d’une façon ou d’une autre !”

C’est également une manière comme une autre de ne pas révéler le sort du personnage avant le final.

L’histoire de Charmed suit Mel (Melonie Diaz), Maggie (Sarah Jeffery) et Macy (Madeleine Mantock), trois sœurs qui découvrent être dotées de pouvoirs magiques. Elles forment ensemble un puissant trio de sorcières.

La question qui se pose naturellement maintenant est de savoir comment l’équipe créative va gérer ce départ. L’actrice va-t-elle être remplacée par une autre, Mel et Maggie vont-elles découvrir l’existence d’une autre sœur ? ou un autre membre de la famille peut-il prendre la place de Macy pour reformer les Charmed Ones ? Et naturellement, qu’est-ce que cela signifie pour Harry, leur être de lumière et amoureux de Macy ?

Le final de la saison 3 devrait fournir quelques réponses, mais il faudra bien logiquement attendre la saison 4 pour une partie des questions, dont le lancement est prévu pour le début de l’année 2022.

Tags : Network Charmed moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.