Charmed Saison 4 : Lucy Barrett devient la nouvelle sorcière de The CW

Le Pouvoir des Trois est préservé sur The CW. Suite au départ de Madeleine Mantock, l’interprète de Macy, à la fin de la troisième saison de Charmed, une nouvelle Charmed One était destinée à faire son apparition dans la série.

L’actrice australienne Lucy Barrett vient ainsi compléter le trio de sorcières, aux côtés de Melonie Diaz et Sarah Jeffery.

Le départ de Macy

Lancée en 2018, cette nouvelle version de Charmed suit Mel (Melonie Diaz), Maggie (Sarah Jeffery) et Macy (Madeleine Mantock), trois sœurs dotées de pouvoirs magiques. Avec l’aide d’Harry Greenwood, leur Être de lumière, elles apprennent à former un puissant trio de sorcières qui combat démons et autres menaces surnaturelles.

Comme la série originale qui fut marquée par le départ de Shannen Doherty, interprète de Prue Halliwell après trois saisons, ce reboot de Charmed est aussi touchée par un départ. Celui de Madeleine Mantock, dans le cas présent, qui a fait sa dernière apparition dans le final de la troisième saison.

Il s’agissait d’un choix de l’actrice qui a ainsi remercié The CW et CBS Studios pour le soutien apporté suite à sa décision dite difficile de quitter la série, ainsi que les fans. La showrunner Liz Kruger avait quant à elle déclaré “respecter la décision (de l’actrice) de quitter la série” et que “la porte est ouverte pour un retour de Macy… d’une façon ou d’une autre !”

La nouvelle Charmed One

La saison 4 sera donc marquée par l’introduction de la nouvelle Charmed One, incarnée par Lucy Barrett. L’actrice australienne a joué auparavant dans le soap Neighbours ou plus récemment la série Bloom.

Les nouveaux showrunners Jeffery Lieber, Nicki Renna et Joey Falco souhaitent garder quelques surprises pour les fans et n’ont donc pas révélé le nom du personnage, son histoire, ses pouvoirs et surtout sa connexion avec Mel et Maggie.

Il a quand même été dit que Barrett incarnerait une artiste avec une vision bien à elle du monde qui sert bien son art — sa passion. Elle est présentée comme étant fun, impulsive, irrévérencieux et apportant une nouvelle énergie au Pouvoir des Trois.

Au programme de la saison 4

Suite à la perte de leur sœur, les vies de Mel et Maggie en sont transformées en saison 4. Alors qu’elles sont sur le point de perdre pour toujours le Pouvoir des Trois, l’arrivée surprise d’une troisième Charmed One leur offre une nouvelle opportunité de réaliser leur destinée.

Cela ne pouvait pas se produire à un meilleur moment, une nouvelle menace fait son apparition et terrorise le monde magique. Avec leurs alliés allies Harry (Rupert Evans) and Jordan (Jordan Donica), ce nouveau trio sera-t-il prêt pour affronter ce nouvel antagoniste ?

