Chesapeake Shores Saison 5 : Jesse Metcalfe quitte la série Hallmark Channel

Le tournage pour la saison 5 de Chesapeake Shores débute dans une semaine, et sera marqué par le départ d’un acteur. En effet, Hallmark Channel a annoncé que Jesse Metcalfe, l’interprète de Trace Riley, quittait la série.

Il a ainsi été officialisé qu’il serait présent au début de la saison pour boucler l’arc de son personnage, mais rien n’a été indiqué sur le nombre d’épisodes dans cette saison 5, qui en comprend 10, où il sera présent.

Si Jesse Metcalfe quitte Chesapeake Shores, sa collaboration avec Hallmark Channel se poursuit, à travers entre autres des téléfilms pour la chaine, donc la série de téléfilm Martha’s Vineyard Mysteries (L’Île aux mystères), avec un inédit qui doit être diffusé le 16 mai et un nouveau téléfilm en développement.

Basée sur les romans de Sherryl Woods, Chesapeake Shores s’intéresse à la famille O’Brien et commence avec Abby O’Brien (Meghan Ory), une carriériste et mère divorcée qui revenait dans sa ville natale et reconnectait avec son amour de jeunesse, le musicien Trace Riley (Metcalfe). La fin de la saison 4, diffusée en septembre 2019, semblait marquer une réunion pour Abby et Trace après avoir passé la saison séparée. Leur histoire devrait donc trouver une conclusion définitive en début de saison 5.

Treat Williams, Barbara Niven, Laci J. Mailey, Emilie Ullerup, Brendan Penny et Andrew Francis complètent la distribution de Chesapeake Shores, qui est disponible en France sur Netflix, et diffusée également sur Téva.

