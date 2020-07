Une saison 5 pour Chesapeake Shores, la famille O’Brien reste sur Hallmark Channel

Après une saison 4 plus courte diffusée il y a près d’un an, Hallmark Channel n’avait pas encore annoncé le renouvellement de Chesapeake Shores. C’est maintenant chose faite avec la confirmation que la série aura bien une saison 5.

Pour rappel, Chesapeake Shores est une série familiale multigénérationnelle commence avec Abby O’Brien, une carriériste divorcée et mère de deux enfants qui doit se réajuster à la vie dans sa ville natale, à Chesapeake Shores. Elle doit ainsi trouver un équilibre entre sa relation avec son ancien amour de jeunesse, Trace, son travail pour une entreprise qui fait affaire avec son père et élever ses enfants. Elle se retrouve également de nouveau impliquée dans la vie de ses frères et sœurs et rebâtir un lien avec sa mère, qui avait quitté la famille et a décidé de reconnecter avec ses proches.

Pour la saison 5, le showrunner Michael Berns a annoncé sa volonté d’explorer la relation entre Mick et Megan en abordant ce que cela signifie pour eux de recommencer. Pour Trace et Abby, il sera question de savoir si oui ou non ils veulent de nouveau être ensemble, alors que le premier occupe une nouvelle position professionnelle tandis que la saison doit apprendre à travailler avec son père.

Basée sur les romans de Sherryl Woods, Chesapeake Shores met à l’affiche Jesse Metcalfe (Dallas), Meghan Ory (Once Upon a Time), Treat Williams (Everwood), Diane Ladd (Wild at Heart), Barbara Niven (Cedar Cove), Laci J. Mailey (Falling Skies), Emilie Ullerup (Sanctuary), Brendan Penny (Motive) et Andrew Francis (Final Destination 3).

En France, les quatre premières saisons de Chesapeake Shores sont disponibles sur Netflix.

