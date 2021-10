Chicago Fire Saison 10 : Les pompiers célèbrent leur épisode 200, ce soir sur NBC

En 2012, la franchise Law & Order montrait des signes de faiblesses (elle s’en est remise) et Dick Wolf se lançait dans une nouvelle direction sur NBC avec cette fois une série de pompiers. À l’époque, rien ne laissait penser que cette Chicago Fire servirait à propulser une nouvelle franchise et encore moins qu’elle serait toujours en diffusion 10 saisons plus tard.

Pourtant, c’est bien le cas et cette saison 10 de Chicago Fire ne s’annonce pas comme étant la dernière. Quoi qu’il en soit, quand une série de network atteint ce niveau, elle accumule assez d’épisodes pour dépasser le cap des 200 !

Ce soir donc, Chicago Fire nous propose son deux centième épisode avec, au programme, Casey (Jesse Spencer) qui doit prendre une décision qui déterminera son futur et celui de la série. En parallèle, Cruz (Joe Minoso) est sur le point de devenir père.

Au casting de cette saison 10 de Chicago Fire, nous retrouvons Jesse Spencer, Taylor Kinney, Kara Killmer, David Eigenberg, Joe Minoso, Christian Stolte, Miranda Rae Mayo, Alberto Rosende, Daniel Kyri, Hanako Greensmith, Eamonn Walker, Randy Flagler, Anthony Ferris, Cameron Scott Roberts et Jimmy Nicholas.