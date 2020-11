Chicago Fire (Saison 9), Chicago Med (Saison 6) & Chicago P.D. (Saison 8) : La franchise fait sa rentrée, ce soir sur NBC

Comme CBS et ABC, NBC fait tardivement sa rentrée. Ce mercredi, le network retrouve un semblant de normalité avec le retour de sa soirée One Chicago. Pompiers, policiers et docteurs reprennent donc du service.

Ainsi, la saison 6 de Chicago Med ouvre le bal et, à l’image de The Good Doctor, ne passe pas à côté de la pandémie pour son retour. Le personnel de l’hôpital doit s’habituer à travailler dans de nouvelles conditions sanitaires. Dr Choi (Brian Tee), Dr Lanik (Nate Santana) et April (Yaya DaCosta) sont sur le front, tandis que Dr Halstead (Nick Gehlfuss) et Hannah (Jessy Schram) doivent faire face à une troublante révélation.

Ensuite, Chicago Fire entame sa saison 9 avec l’arrivée d’un nouveau membre au sein de l’équipe de la caserne 51 (pour rappel, Annie Ilonzeh qui jouait Emily Foster n’est pas de retour). Le Chef Boden (Eamonn Walker) fait une proposition à Kidd (Miranda Rae Mayo) qui pourrait avoir des répercussions importantes.

Enfin, la saison 8 de Chicago PD reprend avec des réformes qui ont un impact sur la manière dont les policiers doivent opérer pour résoudre une affaire de meurtre. Voight (Jason Beghe) doit se demander s’il peut s’adapter aux changements, tandis qu’Atwater (LaRoyce Hawkins) doit faire face à un groupe de policiers qui en a après lui après qu’il ait exposé les agissements d’un détective corrompu.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.