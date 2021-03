Chicago Med Saison 5 : Les consultations reprennent avec quelques surprises dès ce soir sur TF1

Les mercredis médicaux de TF1 se poursuivent avec cette semaine le lancement de la saison 5 de Chicago Med. Diffusée après la saison 3 de The Resident, elle avancera au rythme de trois épisodes inédits par soirée, et ce, à partir de 22h50.

Cette saison 5 de Chicago Med reprend alors que l’on retrouve Natalie et Will luttent pour survivre après leur grave accident de voiture. De son côté, Daniel annule sa lune de miel pour son travail, et le père de Connor meurt de façon suspecte.

Les premiers épisodes sont également marqués par le départ de personnages importants, à savoir Dr Connor Rhodes (Colin Donnell) et Dre Ava Bekker (Norma Kuhling). Un nouveau chirurgien, le Dr Crockett Marcel (Dominic Rains), rejoindra alors l’équipe.

A noter que la saison 6 de Chicago Med est actuellement en diffusion sur la chaine américaine NBC.

Le casting de cette saison 5 de 20 épisodes de Chicago Med se compose ainsi de Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, Torrey DeVitto, Brian Tee, Marlyne Barrett, Norma Kuhling, S. Epatha Merkerson, Oliver Platt et Dominic Rains.

