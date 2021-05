Chicago Med Saison 6 : Deux personnages réguliers s’apprêtent à quitter la série

Il ne reste plus que deux épisodes avant que la diffusion de la saison 6 de Chicago Med ne se conclue sur la chaine américaine NBC. Ce seront alors les derniers épisodes pour deux personnages historiques du show.

En effet, il a été annoncé que Torrey DeVitto et Yaya DaCosta ne reviendront pas dans la saison 7 de Chicago Med. Les actrices qui interprétaient respectivement la pédiatre Dre Natalie Manning et l’infirmière April Saxton faisaient partie du casting original du show et, avec leur contrat qui se termine, elles ont décidé de s’arrêter là.

Pour ce qui en est du reste de la distribution, S. Epatha Merkerson a déjà signé pour revenir et il est attendu qu’elle soit toujours accompagnée par Oliver Platt, Nick Gehlfuss, Brian Tee et Marlyne Barrett qui négocient actuellement leur retour. Pour rappel, Chicago Med a précédemment été renouvelée jusqu’à sa saison 8 et reste une des séries les plus regardées sur NBC.

Si Torrey DeVitto n’a pas annoncé quel sera son prochain projet, Yaya DaCosta reviendra la saison prochaine dans Our Kind of People, une nouvelle série de Lee Daniels (Empire) qui a été commandée par FOX.

