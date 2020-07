Chucky : La poupée meurtrière tease son arrivée sur SyFy et USA Network

En 2021, la mortelle poupée Chucky sera de retour et elle va terrifier non pas une, mais deux chaines du câble, puisque la première saison de la série sera proposée sur USA Network et SyFy, deux chaines appartenant au groupe NBCUniversal.

La dernière fois que Chucky a fait son retour, c’était en 2019 dans un reboot du film original, Child’s Play (Jeu d’enfants). La franchise créée par Don Mancini compte ainsi 8 longs métrages, deux courts et maintenant une série TV qui arrivera donc l’an prochain sur les petits écrans américains.

Développée par Mancini avec Nick Ancosta, le créateur de l’anthologie Channel Zero, la série Chucky débute avec l’apparition d’une vieille poupée Chucky dans une braderie de quartier. Une petite ville américaine se retrouve alors plongée dans le chaos tandis qu’une série de meurtres horribles commence à exposer les secrets des habitants. La vérité derrière ces meurtres pourrait être révélée par l’arrivée d’ennemis et d’alliés de Chucky.

Au niveau du casting, cette première saison de la série Chucky ramène des acteurs familiers à la franchise avec naturellement Brad Dourif qui prête sa voix à Chucky, mais aussi Fiona Dourif (Charles Lee Ray et Nica Pierce), Alex Vincent (Andy Barclay), Christine Elise (Kyle) et Jennifer Tilly (Tiffany Valentine).

