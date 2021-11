Une saison 2 pour Chucky, la poupée meurtrière poursuit son carnage sur USA Network et SyFy

La stratégie de NBCUniversal consistant à associer deux de ses chaines câblées américaines, SyFy et USA Network, pour toucher un public plus large et varié a visiblement bien fonctionné pour Chucky, puisque la série a été renouvelée pour une saison 2.

Se terminant cette semaine, la saison 1 de Chucky a touché 9,5 millions de téléspectateurs (toutes plateformes et chaines confondues, et elle arrive sur Peacock dans quelques jours pour étendre encore plus son audience) qui ne se lassent pas de la poupée meurtrière qui reviendra ainsi en 2022. Il n’y a pas encore de date pour une diffusion française pour le moment.

De quoi parle Chucky ?

Développée par le créateur et scénariste de la franchise Don Mancini, cette série Chucky nous entrainera dans une petite ville américaine typique où une poupée Chucky fait surface lors d’un vide-grenier. Rapidement, le petit tueur sème le chaos, enchainant les meurtres qui exposent les secrets et l’hypocrisie des habitants de la ville. Les ennemies et des alliées sortant tout droit du passé de Chucky font alors leur retour pour stopper — ou assister — le terrible meurtrier, ce qui révèlera la vérité derrière ces nouveaux meurtres, mais aussi des éléments inédits au sujet de l’origine de la poupée diabolique.

Au niveau de la distribution de cette première saison de Chucky, Brad Dourif est de nouveau la voix de la poupée meurtrière. A ses côtés, nous trouverons Zackary Arthur, Teo Briones, Alyvia Alyn Lind et Björgvin Arnarson, mais aussi Fiona Dourif, Alex Vincent, Christine Elise McCarthy, Jennifer Tilly, Devon Sawa, Lexa Doig et Barbara Alyn Woods.