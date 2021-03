City on a Hill Saison 2 : Kevin Bacon et Aldis Hodge ont un nouvel ennemi, dès dimanche sur Showtime

Plus d’un an et demi après la première saison, et après avoir vu comme beaucoup d’autres séries sa production interrompue par la pandémie, City on a Hill fait finalement son retour sur Showtime avec sa saison 2 diffusée à partir de ce dimanche 28 mars, et dès le lendemain en France sur Canal+.

Création de Chuck MacLean, City on a Hill nous ramène dans les années 90 à Boston. La violence régnait dans la ville, maintenue par les forces de l’ordre où corruption et racisme étaient la norme, mais cela changea. Derrière ce changement se trouve le Procureur de district Decourcy Ward (Aldis Hodges), un homme originaire de Brooklyn qui forme une improbable alliance avec Jackie Rhodes (Kevin Bacon), un vétéran corrompu du FBI qui est malgré cela vénéré pour son travail et qui est investi à maintenir un statu quo.

Alors qu’en saison 1, cet improbable duo s’en prenait à une famille de voleurs de Charlestown, la saison 2 les pousse à s’intéresser à un projet de logement fédéral dans le quartier de Roxbury à Boston qui est en proie à la violence liée à la drogue et à une méfiance légitime à l’égard des forces de l’ordre locales. Alors que la chef de la coalition Grace Campbell (Pernell Walker) travaille sans relâche au nom de la communauté, ses efforts sont sapés par les activités des gangs qui se déroulent juste sous son nez. C’est alors qu’entre en scène Jackie Rhodes qui veut exploiter le système pour sauver sa carrière. Malheureusement pour lui, Decourcy Ward est bien déterminé à faire ce qui est juste.

Le casting de City on a Hill réunit autour de Kevin Bacon et Aldis Hodges, Lauren E. Banks, Mark O’Brien, Amanda Clayton, Matthew Del Negro, Jill Hennessy mais aussi Pernell Walker, Keiko Elizabeth, Lucia Ryan, Kameron Kierce, Shannon Wallace, John Doman, et Michael O’Keefe.

