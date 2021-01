City on a Hill Saison 2 : Kevin Bacon tease son retour prochain à Boston

Comme beaucoup de séries, City on a Hill a vu sa production interrompue par la pandémie. Son retour a par conséquent été repoussé et, avec ce premier teaser, Showtime nous annonce aujourd’hui que la saison 2 arrivera au printemps.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série, rappelons que City on a Hill nous ramène dans les années 90 à Boston. La violence régnait dans la ville, maintenue par les forces de l’ordre où corruption et racisme étaient la norme, mais cela changea. Derrière ce changement se trouve le Procureur de district Decourcy Ward (Aldis Hodges), un homme originaire de Brooklyn qui forme une improbable alliance avec Jackie Rhodes (Kevin Bacon), un vétéran corrompu du FBI qui est malgré cela vénéré pour son travail et qui est investi à maintenir un statu quo. Ensemble, ils vont s’en prendre à une famille de voleurs de Charlestown qui va prendre de l’ampleur jusqu’à bouleverser le système judiciaire de Boston (lire notre avis sur les premiers épisodes).

Pour ce qui en est de la saison 2, Showtime n’a pour le moment divulgué aucune information au sujet de l’intrigue. Il a été annoncé que Leon Robinson (Oz) a rejoint la distribution dans le rôle du Reverend Isaiah Hughes, tandis que Matthew Del Negro sera régulier dans celui du Détective Caysen qui était apparu dans 4 épisodes de la saison 1.

Le casting de City on a Hill réunit autour de Kevin Bacon et Aldis Hodges, Jonathan Tucker, Mark O’Brien, James Michael Cummings, Kevin Chapman, Amanda Clayton, Rory Culkin, Jill Hennessy, Cathy Moriarty, Kevin Dunn, Michaela McManus, Sarah Shahi, Jere Shea, Lauren E. Banks, Michael O’Keefe et Mark O’Brien.

