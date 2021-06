Une saison 3 pour City on a Hill, Showtime reste à Boston en compagnie de Kevin Bacon et Aldis Hodge

Showtime reste officiellement à Boston, la chaine payante vient d’annoncer le renouvellement de sa série City on a Hill pour une saison 3 composée de 8 épisodes qui sera donc tournée cette année pour une diffusion en 2022.

Si Tom Fontana reste au poste de showrunner et de producteur exécutif sur la série, Chuck MacLean — le créateur de City on a Hill — est quelque peu forcé de prendre ses distances. Il conserve son statut de producteur exécutif, mais ne reviendra pas en tant que scénariste après avoir été le sujet d’une investigation interne pour conduite répréhensible.

Pour rappel, City on a Hill nous ramène dans les années 90 à Boston, où la violence régnait dans la ville, maintenue par les forces de l’ordre où corruption et racisme étaient la norme et suit alors l’improbable duo formé par le Procureur de district Decourcy Ward (Aldis Hodges), un homme originaire de Brooklyn, et Jackie Rhodes (Kevin Bacon), un vétéran corrompu du FBI qui est malgré cela vénéré pour son travail et qui est investi à maintenir un statu quo.

Alors qu’en saison 1, les deux hommes s’en prenaient à une famille de voleurs de Charlestown, la saison 2 les a poussés à s’intéresser à un projet de logement fédéral dans le quartier de Roxbury à Boston qui est en proie à la violence liée à la drogue et à une méfiance légitime à l’égard des forces de l’ordre locales. Jackie Rhodes veut exploiter le système pour sauver sa carrière. Malheureusement pour lui, Decourcy Ward est bien déterminé à faire ce qui est juste.

Disponible en France sur Canal+, City on a Hill met dont à l’affiche Kevin Bacon et Aldis Hodges, mais aussi Lauren E. Banks, Mark O’Brien, Amanda Clayton, Matthew Del Negro, Jill Hennessy, Pernell Walker, Keiko Elizabeth, Lucia Ryan, Kameron Kierce, Shannon Wallace, John Doman, et Michael O’Keefe.

