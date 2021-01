Clarice Saison 1 : La suite en série du Silence des agneaux arrive dans un mois sur CBS

Peut-être que nous n’aurons jamais le droit à une saison 4 d’Hannibal, mais cela ne veut pas dire que l’univers créé par Thomas Harris ne peut pas reprendre forme dans une autre série TV. Cette fois, c’est sur CBS que cela va se passer avec Clarice dont la première saison arrivera le 11 février 2021 sur la chaine américaine.

Développée par Alex Kurtzman et Jenny Lumet, Clarice n’est pas une nouvelle adaptation du roman “Le Silence des agneaux” de Harris, mais une suite qui est présentée comme était un thriller psychologique explorant ce qui fait fonctionner du célèbre personnage déjà incarné au cinéma par Jodie Foster et Julianne Moore.

L’intrigue prend place en 1993, un an après les évènements relatés dans le roman. On retrouve Clarice Starling (Rebecca Breeds) qui retourne sur le terrain pour chasser tueurs en série et prédateurs en tout genre, tout en naviguant au milieu d’enjeux politiques qui la dépassent.

Au niveau du casting, cette première saison de Clarice s’articule donc autour de Rebecca Breeds qui est entourée par Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz et Marnee Carpenter. Jayne Atkinson, Shawn Doyle et Tim Guinee sont annoncés en récurrents.

