Claws Saison 3 : Desna est désormais la boss, dès ce soir sur Warner TV

Alors que la saison 4 commandée l’automne dernier n’a pas encore de date sur la chaine américaine TNT, la saison 3 de Claws arrive chez nous sur WarnerTV, et ce, dès aujourd’hui à partir de 21h45 à raison de 2 épisodes par semaine.



Cette saison 3 de Claws est celle de la prise de pouvoir pour Desna (Niecy Nash) et son gang de manucures que rien ne peut plus arrêter. Après que Virginia (Karrueche Tran) ait pris une balle pour protéger Desna à la fin de la saison 2, il est temps pour l’équipe de se regrouper afin de pouvoir contrôler le Bayside Rapture Casino comme elles l’entendent.

Pour parvenir à leur but, elles doivent enter en business avec leurs nouveaux adversaires, les sinistres Mac (Michael Horse) et Melba Lovestone (Rebecca Creskoff). Elles vont jouer le tout pour le tout dans l’espoir de décrocher le gros lot et obtenir tout ce dont elles ont toujours rêvé.

Au casting de cette saison 3 de Claws, on retrouve donc toujours Niecy Nash, Carrie Preston, Judy Reyes, Karrueche Tran et Jenn Lyon dans les premiers rôles. Parmi les nouveaux visages, on pourra trouver Glynn Turman et Bechir Sylvain dans des rôles récurrents, tout comme Michael Horse et Rebecca Creskoff.

