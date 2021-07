Clickbait Saison 1 : La série policière Netflix avec Zoe Kazan et Adrian Grenier se dévoile avec un teaser

Qui est vraiment Nick Brewer ? Voilà la question que Netflix veut que l’on se pose avec la saison 1 de Clickbait, série policière américano-australienne qui arrive sur la plateforme le 25 août prochain.

Tourné à Melbourne, Australie (mais l’action se passe aux États-Unis), Clickbait est présentée comme une mini-série policière en huit épisodes qui raconte, à travers ses personnages, comment les réseaux sociaux alimentent nos pulsions les plus destructrices et les plus incontrôlées, et témoigne du fossé toujours plus important qui se creuse entre notre identité virtuelle et la réalité.

Plus spécifiquement, l’histoire se focalisera sur Nick Brewer (Adrian Grenier d’Entourage) qui a une épouse qui l’aime, deux fils et une magnifique maison. Une vie parfaite en apparence qui va voler en éclats lorsqu’il se retrouve mêlé à un crime troublant. Nick disparait et une vidéo fait son apparition sur internet, le montrant blessé et tenant une pancarte qui dit qu’il bat des femmes et qu’il mourra lorsque cette vidéo aura été vu 5 millions de fois.

Sa sœur Pia (Zoe Kazan) cherche sans relâche à élucider sa disparition, tandis que Sophie (Betty Gabriel), l’épouse de Nick, lutte pour maintenir l’unité au sein de sa famille, catapultée au cœur de la plus grosse histoire médiatique du pays.

Co-création de Tony Ayres (La Gifle) et Christian White, Clickbait réunit donc Zoe Kazan, Betty Gabriel et Adrian Grenier mais aussi Phoenix Raei, Jessie Collins, Ian Meadows, Steve Mouzakis ou encore Daniel Henshall.

Clickbait est l’une des nombreuses séries proposées par Netflix en août qui mettra également en ligne Hit & Run (vendredi 6 août), Disparu à Jamais, la saison 2 de Valeria (vendredi 13 août) ou encore The Chair (vendredi 27 août).

