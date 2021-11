Close to Me : Connie Nielsen se réveille en ayant perdu un an de sa vie, dès ce soir sur Channel 4

Après Angela Black sur ITV, c’est maintenant au tour de Channel 4 de nous plonger dans un thriller qui s’intéresse à ce qui se cache derrière les apparences d’une vie parfaite dans Close to Me, qui est diffusée à partir de ce dimanche 7 novembre.

De quoi parle Close to Me ?

Adaptation du roman du même nom d’Amanda Reynolds publié en France sous le titre Jusqu’à ce que ta mort nous sépare, Close to Me se centre sur Jo Harding, une femme qui a en apparence tout : une belle maison de campagne, une famille aimante, et un mari dévoué.

Tout s’effondre le jour où Jo Harding se réveille à l’hôpital blessée à la tête après une mauvaise chute dans l’escalier avec les derniers 365 jours de sa vie qui ont disparu. Tout lui paraît alors étrange. Pire : son mari semble à tout prix vouloir lui cacher quelque chose, et ses enfants sont plus distants que jamais.

Alors que les cauchemars se multiplient, Jo est en proie à des réminiscences : un inconnu, puis deux, hantent bientôt ses rêves. Au fil de son enquête, elle découvre avec effroi qu’il n’y a rien de plus trompeur que les apparences. Et une question la préoccupe : serait-il possible que Jo ne soit pas la mère et épouse modèle qu’elle pensait être ?

Le Casting de Close to Me

Se composant de 6 épisodes, Close To Me met ainsi en scène Connie Nielseon dans la peau de Jo Harding qui découvre que sa vie n’est pas aussi parfaite qu’elle semble l’être. Son mari est incarné par Christopher Eccleston, tandis que Tom Taylor (Us, Doctor Foster) et Rosy McEwen (The Letter Writer, The Angel of Darkness) jouent leurs deux enfants. La distribution est complétée par Susan Lynch (Save Me, Unforgotten) Leanne Best (Young Wallander, Cold Feet), Henning Jensen (When the Dust Settles), Ellie Haddington (Enola Holmes, Motherland) , Ray Fearon (Da Vinci’s Demons, His Dark Materials), Nick Blood (Agents of S.H.I.E.L.D, Strike) , Jamie Flatters (Liar, So Awkward) et Lorraine Burroughs (Hard Sun, The Five).