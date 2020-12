Cobra Kai Saison 3 : Daniel et Johnny doivent faire la paix en janvier sur Netflix et aujourd’hui dans le trailer

Abandonnée par YouTube, Cobra Kai a été récupérée par Netflix qui a proposé il y a quelques mois les deux premières saisons. La troisième inédite est annoncée sur la plateforme de streaming pour le vendredi 8 janvier et nous pouvons dès à présent découvrir les premières images dans une bande-annonce.

Si vous n’êtes pas familiers avec Cobra Kai, c’est une série qui s’inscrit dans la suite des films Karaté Kid dans laquelle nous retrouvons donc Ralph Macchio qui endosse de nouveau le rôle de Daniel LaRusso. La saison 1 débute 34 ans après le dernier film avec Johnny Lawrence (William Zabka) qui cherche la rédemption en rouvrant le Dojo de karaté Cobra Kai. Sa rivalité avec Daniel Larusso reprend de plus belle. Ce dernier a trouvé le succès dans les affaires, mais lutte pour maintenir l’équilibre dans sa vie. En saison 2, Daniel réalise que s’il veut vraiment battre Cobra Kai, il doit avoir sa propre école de karaté. Il ouvre dès lors la Miyagi-Do, en l’honneur de son mentor, Mr. Miyagi.

Dans la saison 3 qui se compose de 10 épisodes, Daniel et Johnny vont finir par enterrer la hache de guerre. Après l’affrontement entre les deux dojos, Miguel est dans une situation précaire et son Sensei ne compte pas l’abandonner. De son côté, Johnny se tourne vers le passé pour trouver la paix alors que Kreese manipule ses étudiants pour réaliser ses ambitions. À noter que Cobra Kai a été renouvelée pour une saison 4.

Au niveau du casting de cette saison 3 de Cobra Kai, nous retrouvons donc Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo et Martin Kove. De plus, Tamlyn Tomita et Yuji Okumoto reprennent les rôles de Kumiko et Choze qu’ils tenaient Karaté Kid 2.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.