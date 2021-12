Cobra Kai Saison 4 : Le championnat de karaté All Valley commence dans un trailer et à la fin du mois sur Netflix

Qui remportera le championnat de karaté All Valley ? Voilà la grande question au centre de la saison 4 de Cobra Kai et la réponse sera disponible sur Netflix à la fin du mois, et plus précisément à partir du 31 décembre. Quelle que soir le résultat du championnat, rappelons que la série a déjà été renouvelée pour une saison 5 !

L’histoire de Cobrai Kai

Pour rappel, Cobra Kai est une série qui s’inscrit dans la suite des films Karaté Kid avec Ralph Macchio endossant de nouveau le rôle de Daniel LaRusso. Tout débute 34 ans après le dernier film avec Johnny Lawrence (William Zabka) qui cherche la rédemption en rouvrant le Dojo de karaté Cobra Kai. Sa rivalité avec Daniel Larusso reprenait alors de plus belle. Ce dernier a trouvé le succès dans les affaires, mais lutte pour maintenir l’équilibre dans sa vie.

Au programme de la Saison 4

Dans la saison 4, le dojo Miyagi-Do et celui de l’Aigle venimeux unissent leurs forces pour battre Cobra Kai lors du tournoi de karaté All Valley des moins de 18 ans, au terme duquel les perdants devront raccrocher leur gi. Alors que Samantha et Miguel tentent de préserver l’alliance entre les dojos et que Robby se donne corps et âme à Cobra Kai, l’avenir de la vallée est plus incertain que jamais. Quels tours Kreese cache-t-il encore dans son sac ? Après des décennies de conflit, Daniel et Johnny sauront-ils enterrer la hache de guerre pour vaincre Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il le nouveau visage du karaté dans la région ?

Le Casting de Cobra Kai Saison 4

La distribution de Cobra Kai réunit donc Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo ou encore Vanessa Rubio et Peyton List.