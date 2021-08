Une saison 5 pour Cobra Kai, Netflix renouvelle la série d’arts martiaux plusieurs mois avant la saison 4

Et de 5 pour Cobra Kai ! La série qui a commencé sur Youtube rencontre maintenant un gros succès sur Netflix qui annonce le renouvellement pour une saison 5 quelques mois avant la mise en ligne de la quatrième, annoncée pour décembre.

Cobra Kai a par ailleurs obtenu 4 nominations aux Emmy Awards, dont une dans la catégorie meilleure comédie. C’est donc clairement un succès public et critique pour Netflix, le renouvellement étant naturel.

Pour rappel, Cobra Kai est une série qui s’inscrit dans la suite des films Karaté Kid avec Ralph Macchio endossant de nouveau le rôle de Daniel LaRusso. Tout débute 34 ans après le dernier film avec Johnny Lawrence (William Zabka) qui cherche la rédemption en rouvrant le Dojo de karaté Cobra Kai. Sa rivalité avec Daniel Larusso reprenait alors de plus belle. Ce dernier a trouvé le succès dans les affaires, mais lutte pour maintenir l’équilibre dans sa vie.

La troisième saison de Cobrai Kai se terminait avec une alliance entre Daniel et Johnny dans le but de battre John Kreese (Martin Kove) au All Valley Tournament. La saison 4 va donc explorer cette dynamique et sera connectée au troisième film de la franchise avec également le retour du meilleur ami de Kreese, Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

La distribution de Cobra Kai réunit donc Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo ou encore Vanessa Rubio et Peyton List.

