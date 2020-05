Une saison 2 pour Code 404, Sky One renouvelle sa comédie policière futuriste avec Daniel Mays et Stephen Graham

Il n’y a pas d’erreur sur le réseau Sky qui annonce le renouvellement pour une saison 2 de Code 404, sa série policière futuriste lancée il y a moins d’un mois.

Création de Daniel Peak, la série Code 404 se déroule dans un futur proche où les détectives John Major et Roy Carver sont des références en matière de lutte contre la criminalité. Tout va bien pour ce duo de chocs, incarnés par Daniel Mays et Stephen Graham, jusqu’à une mission en infiltration qui tourne mal. John Major est alors abattu et perd la vie.

Les forces de police refusent d’abandonner ainsi un de leurs meilleurs hommes et il revient alors parmi les vivants un an plus tard, en partie sous la forme d’une intelligence artificielle. Il est alors convaincu qu’il est encore plus performant qu’avant. En vérité composée d’un certain nombre de bugs, Major est maintenant déterminé à retrouver la personne qui l’a tué, prouver qu’il est un bon flic, et sauver son mariage et son amitié avec son partenaire.

Aux côtés de Daniel Mays et Stephen Graham, Code 404 réunit Anna Maxwell Martin, Rosie Cavaliero, Amanda Payton, Steve Oram, Emily Lloyd Saini et Michelle Greenidge.

La série a ainsi rencontré le succès dès son lancement sur Sky One et leur plateforme de streaming NOW TV en rassemblant 1,9 million de personnages (audience cumulée des 7 premiers jours), en faisant ainsi le meilleur lancement d’une comédie pour Sky en 8 ans. C’est aussi la comédie qui rassemble le plus de monde en binge, 360 000 téléspectateurs ayant regardé l’intégralité de la saison — comprenant 6 épisodes — avant la diffusion du second épisode.

Daniel Peak écrira la saison 2 de Code 404, qui sera réalisé par Al Campbell, avec une diffusion annoncée pour 2021.

