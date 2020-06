Coisa Mais Linda Saison 2 : Le club de bossa-nova de Malu rouvre dès aujourd’hui ses portes sur Netflix

Plus d’un an (et 3 mois !) après la première saison, Netflix nous ramène au Brésil pour un peu de Bossa Nova avec la saison 2 de Coisa Mais Linda dont l’intégralité des épisodes — seulement 6 — est dès maintenant disponible sur la plateforme.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Heather Roth et Giuliano Cedroni, Coisa Mais Linda nous entraine, à travers le regard de 4 femmes, au cœur d’une révolution culturelle qui pris place à l’aube des années 60. La saison 1 débute en 1959 à Rio de Janeiro. Après avoir été abandonnée par son mari, Maria « Malu » Luiza a transformé son restaurant en un club de bossa-nova. Elle peut finalement vivre comme elle l’entend et, avec l’aide de ses amies, elle réclame son indépendance en faisant de son club un succès.

Quand la saison 2 débute, tandis qu’elles tournent la page après la récente tragédie, Malu et ses amies relèvent des défis professionnels ou amoureux et affrontent les injustices avec courage. Ainsi, plusieurs surprises attendent Malu alors qu’elle commence à se remettre de ses blessures, Thereza explore une nouvelle opportunité à la radio et Adélia parle mariage.

Au niveau du casting de cette saison 2 de Coisa Mais Linda, nous trouvons Maria Casadevall, Pathy Dejesus, Mel Lisboa, Larissa Nunes, Leandro Lima, Gustavo Machado, Ícaro Silva, Alexandre Cioletti, Alejandro Claveaux, Gustavo Vaz et Fernanda Vasconcellos.

