Concours : Gagner un coffret des saisons 1 à 4 de la délirante Legends of Tomorrow

Les séries de l’univers DC sont à l’honneur en DVD en cette période estivale avec les sorties de multiples coffrets : Doom Patrol Saison 1 (le 3 juin), l’intégrale Gotham (le 3 juin), Titans Saison 2 (le 22 juillet), Pennyworth Saison 1 (le 5 août) et un coffret des 4 premières saisons de Legends of Tomorrow, sortie le 3 juin.

En partenariat avec Warner Bros, Critictoo vous offre aujourd’hui la possibilité de justement gagner un coffret Legends of Tomorrow.

Présentation de la série

Lorsque les super-héros ne sont plus utiles en solitaire, ils décident de s’allier aux autres Légendes. Ce spin-offcombine les anciens et les nouveaux super-héros du panthéon DC, de l’action, des voyages dans le temps ainsi que des personnages aussi amusants qu’un crossover entre Flash et Arrow ! En voyageant à travers le temps et l’espace, les Légendes trouvent toujours le moyen d’impacter l’histoire… pour le meilleur !

En bonus : Post Production, Storytelling Légendaire, Scènes coupées et Bêtisier

Comment participer ?

Pour participer, c’est très simple : il vous suffit de suivre Critictoo et de partager le tweet suivant :

#JEUCONCOURS #LegendsofTomorrow Coffret Saisons 1 à 4 disponible chez Warner Home Entertainment. 🎁 1 Coffret DVD à gagner ! Pour participer :

➡️Suit @Critictoo

➡️Like et RT ce tweet Fin le 21.06.2020 à 23h59. Bonne chance ! 🍀 pic.twitter.com/XV2BuzAsj2 — Critictoo (@Critictoo) June 15, 2020

